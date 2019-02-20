民眾憂不利院務 損及就醫權

2019年02月20日 01:00 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

原應在去年11月上任的馬偕醫院新院長張文瀚，因遭長老教會卡關，院長一職由前院長施壽全暫代至今，許多民眾對馬偕醫院沒有正式院長感到詫異，也有人憂心不利於院務發展，恐損及民眾就醫權。

「我不知道馬偕醫院沒有正式院長。」一對情侶異口同聲表示，他們表示最近2次就診經驗，並沒有異常。不過也有病患感到疑惑，認為沒有正式院長「有點怪」，甚至「不安心」，也有人表示「覺得有點在意」。

另有不具名前董事表示，張文瀚遲遲無法上任，仍對其他相關的財團法人、社團法人、教育機構產生連帶反應，各單位面對遴選結果被否決，都不知該如何是好。唯有總會、董事會間彼此尊重，才能避免人力調度集權化。

(中國時報)