重啟金剛山旅遊 無核化獎賞
第二次「川金會」即將於27日至28日在越南河內舉行。南韓政府人士表示，屆時如果北韓提出實質性的無核化措施，美國可能會打出「金剛山牌」。有看法指出，要是華府以在平壤設立聯絡辦事處充當誘因，北韓並不會滿意，但若能批准把金剛山旅遊這類韓朝合作事業列為聯合國制裁的豁免對象，北韓將會積極推動無核化。
設聯絡辦事處 誘因不足
據南韓《中央日報》19日報導，上述消息人士說，川普政府迄今一直堅持不能打破對朝制裁的戰線，「但若北韓以可驗證的方式，就廢棄寧邊核設施等採取實質性措施，美國或會考慮（放寬制裁以重啟金剛山旅遊）」。
美國有線電視新聞網（CNN）18日援引兩名外交消息人士報導稱，美朝正在討論互換聯絡官問題，這涉及新加坡第一次川金會聯合聲明中的第一項「建立新關係」。一旦互換聯絡官，就是要互設聯絡辦事處，這是朝向設立常駐大使館，從而建立外交關係的重要一步。
帶來外匯 北韓會感興趣
據南韓《東亞日報》報導，南韓總統統一外交安保特別助理文正仁則預測，對於美國討論的補償措施，諸如設立平壤聯絡辦事處或簽署法律約束力較弱的終戰宣言，北韓並不會感到滿意。但如果批准把開城工業園區和金剛山旅遊等韓朝合作事業列為聯合國制裁的豁免對象，因為可以帶來外匯收入，北韓將會積極實施無核化。
《朝鮮日報》指出，目前美國唯一可推出的放寬制裁籌碼就是金剛山旅遊制裁問題。據悉，南韓政府最近已在與美方共同研究避開可能違反制裁的「大額現金」流入，透過利用第三方帳戶或實物交付為主的方式重啟金剛山旅遊。
開城園區 重啟機會不大
至於重啟開城工業園區，則幾無可能。南韓政府消息人士說，「若重啟開城工業園區，大量現金都是美元，這樣會以北韓工人工資的形式流入北韓當局手中，從這一點來看，這可能會動搖國際社會的制裁體制」。
除了提供藥品等人道主義援助外，美國幾乎未對北韓推出放寬制裁措施，因為聯合國安理會已通過對朝制裁決議，而且美國眾議院也一直在牽制川普總統。
文正仁另提到，川普表示，若要解除北韓要求的制裁，平壤必須對無核化提供「非常明確的證據」，而鈾濃縮設施的申報、核查和驗證應該就屬明確的證據。但他也預測，「在與美國建立信賴關係之前，核設施的申報、核查和驗證等同向敵國告知攻擊目標，北韓不會對此做出回應。」
(中國時報)
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