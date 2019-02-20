北韓飛行員 曾助越共抗美帝

2019年02月20日 04:09 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

第二次川金會將於下周在越南河內登場。眾所周知，美國曾於半個多世紀前介入越戰，一度是河內政權不共戴天的死敵，較鮮為人知的是，當年北韓曾基於「同志加兄弟」的情誼，派出空軍支援越共對抗「美帝」。

在河內郊區一處稻田裡，至今還樹立著14座墓碑，紀念當年被美軍擊落殞命的北韓飛行員，墓碑全部面向他們的故鄉，碑上寫著「14位北韓戰友曾長眠此處」。

據前美國中央情報局（CIA）專家普里貝諾取得的文件，1966年9月，河內接受平壤建議，同意北韓派遣3個小隊共約90名飛行員，組成1個擁有30架戰機的航空兵團，進駐河內東北方70公里的凱普空軍基地。這些北韓飛行員身穿北越軍服，由越方提供所有設備，駕駛俄製米格-17戰鬥機，協助抵禦美軍轟炸行動。

曾與北韓飛行員並肩作戰的越戰老兵武玉庭（音譯）回憶，「協議是由（越朝）兩國政府簽署的，北韓希望派飛行員前來越南，以取得空軍實戰經驗。」他還透露，這些北韓飛行員都是菁英，父母或親戚是高官，「他們作戰時非常英勇，但動作太慢、反應也不夠靈活，常被美軍擊落，他們也從不遵守飛行守則和相關規定。」

北韓方面宣稱，戰時他們的飛行員共摧毀26架美軍戰機，也有多人壯烈犧牲。有14名北韓飛行員一度被埋葬前述河內郊區的墓園裡，北韓則於2002年將他們的遺體運回國。

(中國時報)