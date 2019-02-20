劉鶴銜命赴美 可望達部分協議

2019年02月20日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸採買更多農產品也是此輪貿易談判的重點，圖為美國一處農場正在採收大豆。 （美聯社）

大陸國務院副總理劉鶴率團赴美，將於美東時間21日至22日和美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽舉行第7輪陸美經貿高級別磋商。就在同一天，白宮也發出聲明，歡迎大陸代表團訪美。儘管美方表明能否達成必要結構性改革，將影響兩國貿易關係，但各界賦予高度期待，此輪談判更堪稱是兩國貿易休兵協議前最後一塊拼圖。

副部級會談19日先行

在此之前，美國副貿易代表格瑞斯將於美東時間19日率領美國代表團與大陸代表進行副部長級會談。

針對陸美貿易談判期限3月1日時間將屆，大陸外交部也樂觀喊話。發言人耿爽昨在例行記者會中表示，陸方希望陸美雙方抓緊工作相向而行，努力達成雙方都能接受的互利共贏的協議，這符合陸美兩國的利益，也是國際社會的共同期待。

路透報導，白宮在聲明中稱，此輪陸美貿易談判旨在「實現所需要的中國結構性改革，這一問題對中美貿易產生影響。雙方還將討論中國承諾採購大量美國商品與服務。」

談判將聚焦結構性改革

《華爾街日報》報導，知情人士稱，陸美雙方高級官員草擬一份協議的問題上實現一些進展，該協議將採用諒解備忘錄形式。

這份備忘錄將涉及多項議題，包括大陸政府有關購買更多美國商品和服務的提議、大陸加快金融服務和製造業等領域的市場開放，以及加強對美國智慧財產權的保護，以及如何執行貿易協議等更為棘手的問題。

路透也引述美銀美林策略師崔偉評論稱，就陸美貿易談判的4大議題：貿易平衡、市場准入、技術轉移以及行業政策，相信大陸願意在貿易順差方面做出最大讓步，估計大陸可能在幾年內每年對美國出口減少約300億美元，進口增加900億美元。

備忘錄加強智財權保護

只是一片樂觀聲中仍埋有隱憂。美農業部副部長琴斯基日前在一場會議上直言，據美農業部最新公布的每周出口銷售報告顯示，截至1月3日當周，大陸共取消逾125萬噸的美國大豆訂單，這似乎也顯示，兩國在談判上還有很長的路要走。

(中國時報)