任正非揚言 將投資由美移至英

2019年02月20日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國近來不斷施壓盟友抵制大陸華為參與5G建設，而日前英國指稱華為網路風險可控，可謂重挫美國圖謀。華為創始人任正非昨接受BBC專訪時，強硬反擊美國直言，「西方不亮，東方亮」，美國不能代表全世界，更無法摧毀華為。他更進一步揚言，美若一意孤行圍堵華為，將不惜把投資從美轉移至英國，也不忘酸華府，想想用抓孟晚舟讓華為衰弱，是「抓錯人了」。

談及美國不斷施壓別國，渲染華為「威脅」的做法，任正非警告，「美國不可能摧毀我們。世界需要華為，因為我們更先進。即使他們說服更多的國家暫時不要使用華為，我們也只是把規模縮小一點。」就算美國施壓，也「只會讓我們提升我們的產品和服務」。

至於美國若成功施壓其他國家抵制華為，那會有何影響？任正非說，「西方不亮還有東方亮啊。北方不亮還有南方亮。美國不能代表世界。美國只代表世界的一部分。」

任正非表示，華為會繼續在英國投資。「我們仍然相信英國，也希望英國更加信任我們，我們將在英國進行更多投資。因為如果美國不信任我們，那麼我們將更大規模地把投資從美國轉移到英國。」

談及孟晚舟事件，任正非強調，「這種出於政治動機的行為是不可接受的。」孟晚舟事件「對華為的生意沒有影響，事實上我們發展更快了」，「他們抓了孟晚舟，可能是抓錯人了。他們可能是想抓了她，華為就會衰落，但我們沒有衰落，仍然在繼續前進。」

關於華為被大陸政府用來進行「間諜活動」的指控，任正非堅決否認。「中國政府已經明確表示不會安裝任何後門程式，我們也不會安裝。我們不會因為這種事，冒風險讓我們國家和全世界的客戶厭惡我們。」「我們公司決不從事任何間諜活動。如果我們這麼做了，我就關閉這家公司。」

(中國時報)