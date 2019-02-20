以習近平特使身分出訪 談判前景樂觀
中國時報
李文輝／綜合報導
大陸副總理劉鶴率團赴美展開高級別貿易磋商。值得一提的是，劉鶴此次出訪罕見使用「習近平主席特使」這個身分，這似乎也透露，距離陸美簽署貿易休兵協議，只剩最後一里路。
大陸政論微信公號「陶然筆記」發表文章稱，劉鶴上次使用「習近平特使」這個頭銜，是去年5月中旬那次赴美；特使，肩負特殊的使命，往往也有特殊的授權，這也顯示出此次談判意義非比尋常。
事實上，劉鶴此次以「習近平特使」身分談判，一定程度上代表了習近平本人及其意志，其用意在於賦予劉鶴在談判中，可當場就備忘錄內容做出一定決斷，不必如此前談判，須事事回報北京。如此目的，除表明陸方高度重視此輪談判，更希望盡速談妥備忘錄內容，為「習川會」簽署協議鋪好最後一里路。
此外，由於大陸商務部發布劉鶴赴美訊息正值元宵節當天，「陶然筆記」在文章中也稱，回顧過往一年，陸美從接觸、碰撞，到相持、緩和。去年劉鶴首次赴美，正趕上元宵節；這次發布磋商消息，又是元宵節。七輪談判，轉了一大圈。雙方還是回到談判桌前，而且是愈談愈認真，愈談節奏愈快。
文章還表示，今年以來的幾輪磋商，也差不多都是在「貼著節日走」。不是中國的節日，就是西洋的節日；比如1月底陸方代表團28日赴美，正是臘月廿三，小年。前一輪高級別磋商2月14日開始，正好是西方情人節。
文章稱，一年的走向表明，大陸最初「貿易戰裡沒有贏家」的判斷，要更客觀。不僅陸美贏不了彼此，貿易戰也不符合全球利益。既然是人心所向，不妨好好談出個結果來。
(中國時報)
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