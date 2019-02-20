擺脫競爭 陸美新型關係漸成形
中國時報
李文輝／綜合報導
大陸當代世界研究中心研究員趙明昊文章指出，第7輪陸美高級別磋商本周將在華府舉行，從陸美經貿磋商取得的進展和兩國領導人的相關表態，應該傳遞出較為積極的訊號。一種陸美「新型關係」正在形成，無論是妥善應對大國競爭，還是確保國際秩序的總體穩定，都需兩國以更大戰略智慧開啟「再接觸」進程。
趙明昊在大陸《環球時報》撰文稱，川普上任後大力實踐「美國優先」政綱，美國國家安全戰略重心從「反恐」向「大國競爭」轉變。美方藉「對等貿易」、「印太戰略」及「台灣牌」等加大壓制，炒作大陸在世界上輸出發展模式、打造所謂的「銳實力」。
趙明昊分析，實際上，美國對陸戰略新一輪調整的背後，是多種主張對陸強硬的勢力出現一定程度的「交匯」。第一，是「雷根主義派」。這一群體具有較深的「反共」意識形態，主張大力刺激美國經濟，提升美國軍事實力，敢於對戰略對手進行遏制，甚至不惜發動軍備競賽，力圖「以實力保和平」。
第二，是「民粹主義派」。以白宮前首席戰略師班農為代表的這一群體斷言，「中國已經走上謀取全球霸權的道路」，而「全球主義菁英」卻與大陸構成共謀關係，不願對陸強硬，呼籲各國民粹主義者應當聯手對抗大陸。
第三，是「溫和強硬派」。這一群體認為過去數十年來美國對大陸的「接觸」政策，未能使大陸成為國際體系中的「負責任利益攸關方」，大陸在經濟、南海、意識形態等問題上日益強勢。美國需要對大陸進行反擊，採取「推回」策略，但要避免陷入戰爭，對陸保持有限合作。
(中國時報)
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