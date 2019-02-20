西方封鎖華為 陸盼停止有罪推論

2019年02月20日 04:09 中國時報 陳柏廷 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對部分西方國家以大陸《國家情報法》規定為由，封鎖華為，大陸外交部昨表示，希望部分國家準確理解法律，「停止有罪推論」。此外，大陸《環球時報》評論稱，迄今所有華為「為中國政府蒐集情報」的指控都是基於想像，歐洲是否使用華為設備，正好是歐洲能否捍衛自己獨立角色的試金石。

大陸外交部發言人耿爽稱，大陸《國家情報法》第7條確有規定，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作祕密」；但第8條也規定「國家情報工作應當依法進行，尊重和保障人權，維護個人和組織的合法權益」。

耿爽直言，不知道指責這部法律的人、拿這部法律第7條說事的人，到底有沒有真正仔細閱讀過這部法律的條文。希望他們「全面看待、準確理解」這部法律，而不是片面解讀、斷章取義。希望有關方面能夠「摘下有色眼鏡，停止有罪推論」，客觀公正地看待陸企「正常的商業活動」。也希望「有關國家政府」恪守公平競爭的市場原則，為陸企在當地的合法正當經營，提供公平、公正、非歧視的環境。

此外，《環球時報》社評稱，迄今為止，沒有任何國家、任何機構發現過華為在設備上做手腳、非法蒐集設備使用者資訊的證據，所有華為「為中國政府蒐集情報」的指控都是基於想像。英國政府的結論為打消人們的這種擔心提供了協力廠商的可信依據。

文章稱，歐洲不僅需要分辨是非、鑒定真偽的能力，而且要有獨立做出契合自身情況選擇的勇氣；能否實事求是地使用物美價廉的華為設備，建設一個高效、便宜的5G網路，是歐洲能否捍衛自己獨立角色的試金石。

(中國時報)