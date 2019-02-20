力推幸福企業 餐飲業爭出線
以服務為導向的餐飲業，為了吸引優秀人才加入，同時大幅提升業績表現，近來紛紛開出許多額外福利，免費供餐、飲料喝到飽已是基本「配備」，企業必須增加如「久任獎金」、「績效獎金」、「顧客讚美獎金」等多項福利才吸引人，更能留住人才，有企業員工甚至每月多領萬餘元，工作幸福感滿溢。
進駐微風南山的浮誇丼飯開出營業獎金及績效獎金，人潮帶來錢潮，才剛開幕即輕鬆達成業績目標，讓員工獎金領得笑呵呵；馬辣餐飲集團建議獎金、優秀案例提報獎金、顧客讚美獎金、外語證照加給等，有同仁每月多領萬餘元；六角國際Chatime日出茶太績優員工獎勵最高6個月年終獎金，計時人員最高年獎時薪100小時，並依考核表現調升薪資3%至10%。
除了實質薪資、獎金福利外，高雄泰山汕頭沙茶鍋為員工「零存整付」，提供15%至100%的優惠利息，鼓勵員工存款；一之軒則是3歲以下小孩每個月補助3千元育兒津貼、生日禮金，每人每年還有1萬元外部教育訓練補助；知名的鼎泰豐除了高於水平的薪資，也有績效獎金、語言獎金、禮貌獎金、久任獎金、紅利獎金、單日獎金等多項獎金福利。
(中國時報)
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