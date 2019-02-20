最幸福企業 票選活動開跑
為鼓勵賺錢企業，提供更多更好的福利，才能吸引最優秀的人才，同時，也讓台灣的年輕人，對美好未來更具信心；1111人力銀行舉辦幸福企業有獎票選活動，歡迎大家踴躍投票「選幸福．抽大獎」。
1111人力銀行總經理劉美葵表示，票選活動首波先從服務業開始，依據行業特性分為「連鎖餐廳」、「飯店旅館」、「手搖飲」、「連鎖咖啡」、「連鎖早餐」、「麵包烘焙」、「其它相關餐飲」等七大類，廣邀各方讀者好友一同來參加，票選心目中最喜歡的幸福企業。
未來也將舉辦票選其他行業的「幸福企業」，並舉辦抽獎回饋活動，歡迎各位讀者、網友利用掃描QR code或上1111人力銀行活動專頁，一同參與票選活動，也希望藉由票選活動，鼓勵企業提供好的福利措施，吸引更多優秀人才。
主辦單位1111人力銀行整理出「幸福」定義的概念，具體化為四大項目，依序為「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」及「吃喝玩樂」，從數10萬家企業中過濾出近千家「準幸福企業」，擇優拍攝影音或文字詳加介紹。
劉美葵強調，希望透過幸福企業票選活動，帶動社會氛圍，朝向積極正向發展，共同為勞資創造雙贏局面。
(中國時報)
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