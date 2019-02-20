落實幸福企業 啟動四配套

2019年02月20日 01:00 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵賺錢企業，提供更多、更好的福利，吸引最優秀的人才加入，1111人力銀行全面推動2019年「幸福企業擴大徵才」活動，並推出4大配套方案，讓企業賺大錢、上班族找到好工作，同時讓台灣年輕人，對美好的未來更具信心。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，協助企業提升競爭力大賺錢，才可以有更多福利回饋年輕人，4大配套方案分別是「投資論壇」、「人資講座」、「產業升級」和「學用合一」，4大配套為企業賺大錢，也為年輕人爭取好的工作環境，必要的配套措施。

李大華指出，台商鮭魚回流，但台灣「五缺」，即缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，是台灣「悶經濟」主因，如何幫助企業解決問題，「投資論壇」就是著眼於此；公司要吸引好的人才，就要人員考核，存優汰劣才能讓公司生生不息。

此外，台灣經濟奇蹟是靠很多傳統產業一步一腳印走出來的，在面臨轉型時，若未做好「產業升級」，很容易在社會巨輪中消失，因此，李大華認為，協助產業升級也是刻不容緩的事情。

在職場上，很多企業感慨招不到好人才，李大華分析，社會新鮮人在校所學，不符企業需求，造成產學落差，如何「學用合一」才能再創台灣經濟奇蹟。

李大華強調，1111人力銀行正推動「幸福企業」活動，再輔以這4大配套方案，相信能讓企業賺錢，並找到好人才，營塑勞資雙贏局面。

(中國時報)