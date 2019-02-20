每晚八至九點 網紅直播等你來
網紅當道，1111人力銀行2018年8月正式成立媒體影音中心，砸下千萬打造專業攝影棚，每晚8-9點網紅現場直播，包括談話題、送獎金、抽大獎等活動，並接洽多位千萬點閱率網紅，目前正和Uplive談合作直播，期盼未來做出更有口碑，有影響力的影音，帶領直播新風潮。
媒體中心總編輯何啟聖表示，節目單元型態輕鬆有趣，《上班族煩什麼》一播出隨即受網友及企業關注，2019年再推全新單元《幸福企業特搜》、《明星老闆企業管理》，點閱率屢創新高。
何啟聖表示，2019年為「幸福元年」，每周推出3到4次幸福直播，全新直播型態，「企業直播」邀請各企業主管暢談自家愛才理念，以及「獨家」幸福規章；其中馬辣集團執行長陳國光更是難得接受電子媒體訪問，首次在螢光幕前曝光。
「明星老闆直播」請來知名藝人，談轉行創業的甘苦，包括婚紗店老闆娘賈永婕和開眷村味餐館的邵昕，其中《老虎牙子》總經理劉伊心，因主持人何啟聖專業主持、團隊的高效率轉播，節目結束後大力讚賞，主動提雙方合作。
(中國時報)
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