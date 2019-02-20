找到工作送萬元紅包 人人有獎
繼2018年1111人力銀行推出找工作、送萬元活動，引起全台上班族熱烈討論後，今年再出重擊，以「幸福企業擴大徵才」活動為號召，同樣有找工作、送萬元紅包，求職者有3種選項，即日起受理報名，總獎金高達1千萬元，穩定就業達到一定期間，就有機會拿大獎。
有別於去年的活動，今年找工作送萬元，是結合幸福企業擴大徵才；自108年2月11日起，在1111人力銀行最快找到工作的前1千名會員，凡有主動應徵紀錄及履歷完整者，於同一工作滿3個月以上，就可獲得新台幣3000元；滿6個月以上，獎金達6000元，滿10個月以上獎金可達1萬元。
1111人力銀行表示，獎金領多領少，全由求職者決定，鼓勵求職者穩定就業，達到一定期間者，就有機會拿大獎。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。