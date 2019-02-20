找到工作送萬元紅包 人人有獎

2019年02月20日 01:00 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

繼2018年1111人力銀行推出找工作、送萬元活動，引起全台上班族熱烈討論後，今年再出重擊，以「幸福企業擴大徵才」活動為號召，同樣有找工作、送萬元紅包，求職者有3種選項，即日起受理報名，總獎金高達1千萬元，穩定就業達到一定期間，就有機會拿大獎。

有別於去年的活動，今年找工作送萬元，是結合幸福企業擴大徵才；自108年2月11日起，在1111人力銀行最快找到工作的前1千名會員，凡有主動應徵紀錄及履歷完整者，於同一工作滿3個月以上，就可獲得新台幣3000元；滿6個月以上，獎金達6000元，滿10個月以上獎金可達1萬元。

1111人力銀行表示，獎金領多領少，全由求職者決定，鼓勵求職者穩定就業，達到一定期間者，就有機會拿大獎。

(中國時報)