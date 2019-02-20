人資論壇 2月22日開講

2019年02月20日 01:00 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行積極推動「幸福企業」活動，同時也設計4個配套來輔助企業達成「幸福企業」理想；其中，2月22日上午9點30分於台北市張榮發基金會10樓，結合中華人事主管協會舉辦「人資論壇」，將邀集學者專家、人資協會等HR顧問逾百人，將對企業提升內部營運、人員考核等，提供專業建言。

1111人力銀行總經理劉美葵表示，「人資論壇」是透過產官學研所舉辦的講座和論壇，依不同的行業，如何以最佳的績效考核，分享公司賺大錢的實例，讓企業因而更成長茁壯，甚至以企業內訓，提供客製化、量身訂作的服務，逐項提供解決方案。欲報名者請電(02)8787-1111分機8901。

(中國時報)