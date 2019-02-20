台北燈會買氣弱 攤商沒賺頭

2019年02月20日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節上周六盛大開幕，不過空有人潮，遊客卻逛多買少，攤商業者大嘆買氣不如預期，且主燈附近有部分攤位是空帳篷，放眼望去黑漆漆一片，對比高雄燈會攤商生意好到要被國稅局查稅，台北燈節有業者無奈表示，「營業額每天1萬，租金6000元，能夠打平成本就不錯了，根本沒賺到錢」。

主燈附近有攤位空蕩蕩

燈節開幕首日湧入31萬人次，但不少攤販雖進駐燈區，生意卻不若預期。記者實地探訪，發現攤販主要是山豬肉、香腸、烤魷魚、地瓜球等常見的夜市小吃，商品缺乏特色，降低民眾購買意願，昨適逢元宵節，官方也未安排活動，民眾逛燈節只有集郵戳可玩。

設攤的業者說，今年展區拉長，人流沒那麼集中，賣的東西重複性又高，像光是甘蔗汁就有4攤。他進一步指出，受到天氣影響，飲料類都賣不好，且西門町本來就有很多手搖飲料店，民眾也傾向直接跟店家買，讓他大嘆，「營業額每天1萬，能夠打平租金、人事、材料成本就不錯了，根本沒賺到錢」。

嘆能打平成本就不錯了

在上海燈區的小吃業者則表示，燈區範圍比較大，攤販也比往年增加，不過民眾逛多買少，只有中華路靠錢櫃（主燈區）攤商生意不錯，上海燈區遊客較少，買氣也不如預期。

主辦的台北市觀傳局長劉奕霆解釋，今年燈區總計83個攤位，全數都租出去，另外還有10個公益、企業服務帳篷，由於部分企業帳篷不一定9天都在使用，有些是配合燈區亮燈時間；觀光發展科長闕玉玲指出，今年燈區範圍較往年大，攤位增加約2成，但因為範圍大，攤位較分散，但她強調，台北燈節有國內外旅客，遊客人數相較去年同期增加，且西門町商圈整體的來客率都是正成長。

(中國時報)