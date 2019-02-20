新北預算卡關 侯籲府會合作
新北市議會民進黨團19日舉行黨團幹部交接，因新北預算至今尚未通過，市長侯友宜祝賀時也強調，會盡市長角色與議會溝通預算，不過新任民進黨團總召何博文強調「新北市議會不是搓湯圓的地方」，卸任總召李坤城則提醒侯，應以「鋪橋代替築牆」才能創造議會、市府、人民三贏。
議員建議款設限惹不滿
新北市府預算本該去年就通過，但截至今日，仍有大部分未審，主因在總預算案限制議員建議款只能用在資本門，不能補助社團活動經費，讓不少議員不滿，目前黨團積極介入協商，希望能在本周臨時會結束前完成審查。
民進黨團19日舉行幹部交接，由何博文擔任新任總召，副總召集人為賴秋媚、幹事長鍾宏仁、書記長周雅玲，侯友宜出席會場，見到新任幹部不斷握手寒暄與拜託，也說去年編列的預算他概括承受，希望議員通過預算。
侯盼加強溝通施政有感
侯友宜說，預算去年編列，照道理在去年12月31日前大概就要通過，他會善盡市長角色，極盡溝通之能事，府會共同合作，創造市民有感的政績。
侯友宜說，何博文是他老朋友，何在議會裡嚴格監督，確實讓大家倍感壓力，希望大家共同攜手合作，議會好、新北市政府才會好，府會一家人，希望大家彼此更加強溝通緊密合作。
何博文致詞時說，元宵節湯圓要吃多一點，但議會不是搓湯圓的地方，黨團人數減少，但戰力不減，期許自己是忠誠反對黨，只要對市民建設有利，一定全力爭取，也全力協助市府團隊。
何博文也意有所指說，期待侯市長是百分百的新北市長，不是誰角逐總統大位的諸侯，期待市長提出大破大立的新市政，跟中央爭取建設時，他跟侯市長不同黨派，但立場一致。
李坤城說，希望侯團隊必須傾聽所有議員的意見，未來「以鋪橋代替築牆」，以侯友宜圓融、柔軟的身段，預算一定會通過。
(中國時報)
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