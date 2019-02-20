新港高中喊卡 改建親子公園

2019年02月20日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

後龍鎮新港高中不建了！縣立新港高中2013年成立籌備處，預計打造雙語學習環境，但縣政府經7次爭取中央補助經費未果，並考量少子化及高中職飽和，決定中止興建，而該3.35公頃用地將規畫為多功能運動公園。

縣府7度爭經費未果

縣立新港高中位在高鐵苗栗站特定區內，為縣內第5所高中，2014年曾風光動土，主打「雙語、科學、人文、國際觀」教學環境，備受地方重視與期待。

縣府教育處19日指出，自2014年共7次向中央申請校舍興建經費，屢屢以縣立高中興建、維護等相關費用，需由縣府本於權責編列為由，要求縣府「審慎考量」，遲未同意補助。

縣府礙於目前財政困難，決定中止新港高中計畫，教育處長徐永鴻說明，苗栗縣就學機會已達飽和，且學生數逐年下降，未來恐將衍生校舍閒置問題，若持續興建，將衝擊附近學校招生、排擠其他學校資源，影響教育資源公平分配。

打造多功能運動公園

新港高中案停止後，該用地將透過都市計畫變更，以「友善高齡、幸福學子、樂活新港」為目標，規畫以共融式遊戲場為概念的全齡化友善親子運動區，以及擁有大面積綠地草皮，推廣槌球、高智爾球的樂齡運動區、符合競速溜冰比賽標準的青少年運動區等，兼顧親子運動及銀髮族的健康需求，預計打造多功能運動公園。

(中國時報)