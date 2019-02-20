力抗空汙 燕籲地方站出來
台中市政府市政會議19日移師大里區舉行，地方積極參與，有里長質疑市長盧秀燕競選時提出的「市長換人、空氣換新」政策跳票？盧秀燕強調，解決空汙問題已積極與中央對抗、盼地方要支持；另老人健保恢復補助，正在編列預算、希望今年兌現。
空氣換新 政策不跳票
大里區立仁里長鄭伯其表示，盧秀燕競選時的口號就是「市長換人、空氣換新」，但現在台中市空氣汙染仍很嚴重，自己出門還是戴著口罩，希望空汙問題儘速改善，讓人民有感。因19日太平、大里地區空氣品質不佳，市議員蘇柏興也代表民眾爭取空汙問題盡速解決。
盧秀燕當場拜託里長們一起站出來，她表示，中部空汙最大問題在於台中火力發電廠，現在市府要求經濟部拆除中火內最老舊的4號發電機組，仍在強硬地跟中央談判，民眾一定要炮火一致對外、希望地方也站出來。
健保補助 編預算追錢
「老人健保補助一定要恢復！」盧秀燕強調，今年的預算去年就編列，健保補助預算為0，目前市府正在編預算追錢，若議會審查通過，今年就會實施。
盧秀燕並表示，「誰說我跳票？若我今年恢復實施，到時候叫那些都罰做伏地挺身10下道歉。」至於敬老愛心卡雖不是她提的政策，但市府一樣會做，每月1000元總額不會減，但在補助搭乘計程車部分，因1年要花30億元、市庫只能舉債88億元，暫先調整為搭1次補助50元。
當地里長也紛紛提出改善活動中心、打通巷道及公車路線等基礎建設問題。盧秀燕要求區公所及相關單位積極處理，尤其興建活動中心應朝商業化一併考量，避免成為蚊子館。
(中國時報)
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