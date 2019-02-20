地方籲龍崎掩埋場永久撤銷

2019年02月20日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

龍崎掩埋場爭議未因暫定自然地景而塵埃落定，行政院長蘇貞昌19日宣布，開發許可到期就不再展延，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰與前牛埔里長陳永和仍籲請蘇揆宣布永久撤銷。黃煥彰說，永久撤銷才能確保全案不再死灰復燃，陳永和則肯定7年多來首見政府拿出魄力，「政治人物不要再鬼混，龍崎掩埋場該畫下句點了！」

政府拚招商 惡果百姓承擔

陳永和去年以里長身分跳級選台南市長，拿下11多萬票，給藍綠政治人物帶來不小壓力；卸下里長後，他持續關注掩埋場後續動向，原定周五北上陳情靜坐，昨也決定取消陳情。

「222代表餓肚子也要陳情，如果不是政治人物鬼混，我在家拚經濟就好。」陳永和說，7年多來頭一回看到中央、地方拿出魄力面對掩埋場爭議，希望黃偉哲市府團隊6個月內完成自然地景審查，不要再拖到選舉後，盡速給地方一個明確答案。

他說，該政策在扁政府時代是為解決有毒事業廢棄物，他認同有毒廢棄物確實該解決，但選址錯誤，他才起而抗爭；馬政府說要埋有毒、無毒廢棄物、蔡政府又改口說埋無毒廢棄物，他強調，既然有毒事業廢棄物政策與需求不再，該政策就應自動失效。

球回市府手中 憂死灰復燃

韓國瑜指台灣鬼混20年，陳永和說，其實是政治人物鬼混20年、政策反覆不一，搞得老百姓很打拚卻過很苦，政府拚招商、錢進公司口袋，不能處理的廢棄物卻由老百姓承擔，就是一例。

針對蘇貞昌承諾經濟部3月10日將不再展延，未來若台南自然地景審查通過，掩埋場計畫就終止之說，黃煥彰說，現況不等於終止，而是球回到市府手中，自然地景審查將成主要關鍵，若未來審查確認自然地景，歐欣掩埋場就宣告終止，若未通過，歐欣仍可能東山再起。根據歷年展延紀錄，經濟部工業局2013年起3度同意歐欣展延，2014年未依法完成展延遭南市府撤銷水保計畫，經濟部卻在過期5個月後同意展延。他強調，政府無法取信於民，蘇揆須做出明確政治宣示。

(中國時報)