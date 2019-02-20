愛河燈會今閉幕 寶可夢撒花衝人氣
高雄金銀河愛河燈會，20日正式閉幕，將由藝人白冰冰領銜重現藍寶石歌廳秀，現場特地舉辦「寶可夢撒花」活動衝人氣，預料12天展期，突破400萬人次參觀。另觀光代言人一棒接一棒，6、7月確定將由「荒謬大師」沈玉琳、小天王林宥嘉行銷港都。
沈玉琳林宥嘉 接棒代言
觀光局表示，今晚7時閉幕壓軸在河東路搭舞台，上演藍寶石歌廳秀向資深藝人致敬，白冰冰領銜主演自備30萬秀服；嘻哈潮伯「劉福助」重現金曲獎神曲，台式Rap詮釋「高雄新說唱」；寶島歌王葉啟田演唱經典「愛拚才會贏」呼應「拚經濟，高雄發大財」。
至於寶可夢撒花活動，引發正反評論。觀光局長潘恒旭表示，尚未正式與寶可夢公司合作，但先在18、19日兩天撒花，目前已透過中間人與寶可夢公司接洽，並訂為年度執行計畫，最快等到今年下半年雙方合作才有譜，屆時將結合高雄地景及引進稀有怪，炒熱觀光。
周周名人加持 增能見度
高雄觀光代言人1月白冰冰、2月陳文茜，崗山之眼為張俐敏；3月推廣港澳旅客市場，有請「香港文化教父」榮念曾推廣「文化之旅」，走訪衛武營、高美館等景點；6月沈玉琳發揮搞笑專長拍片助陣；7月林宥嘉為10月高雄巨蛋開唱暖身代言。
日前觀光局挨酸只顧銀髮族市場，潘恒旭表示，接下來勢必滿足各個族群需求，幾乎每周都有名人、明星前來，可說是星光雲集，增加高雄能見度，也樂見台中等城市找名人代言，可讓台灣星光熠熠，把觀光的餅做大。
(中國時報)
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