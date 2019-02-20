柯P禍害說 卓榮泰不能接受

2019年02月20日 04:10 中國時報 葉德正 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲日前指民進黨新潮流是國家禍害、民進黨中央更是充滿算計，民進黨主席卓榮泰19日表示，不容任何個人團體汙衊民進黨員，指出具體事實的善意批評他可以接受，但用泛指統稱概念他不能接受，黨員聲譽受損他就會挺身而出。

新北市議會民進黨團19日舉行黨團幹部交接典禮，卓榮泰到場監交，喊話要求黨團全力監督市政、謀取市民最大福利，並堅持民主為守護台灣立下第一戰功，他也意有所指，今天是好日子，天氣這麼好溫度這麼高，不會有「寒流」。

對於柯文哲指民進黨高層充滿算計，卓榮泰先說，「是在說我嗎？」他強調，他對任何人事布局、政策討論、合作對象一直採取最開放態度，希望有心為台灣利益國家整體目標努力的人，可以拋開算計別人，也說別人算計的心態，才能夠真誠合作。

卓榮泰強調，任何有善意批評他虛心接受，但用泛指統稱概念他不能接受，柯文哲可以指出任何個人具體事實，否則這樣傷害本黨黨員聲譽，必要時候他願意挺身而出。至於是否會跟柯文哲合作？卓榮泰再次強調，採取最開放態度，任何在台灣優先跟國家整體利益為前提的下，願意跟所有人、政黨、個人團體保持開放態度。

面對綠營不滿，柯文哲昨撇清「不是啦，沒有說卓榮泰，他還算是好人，賴清德也還好」，至於是哪位高層，柯笑而不答。但媒體詢問新系立委段宜康是好人還是壞人？柯冷回，「叫他先吞曲棍球再說」。

(中國時報)