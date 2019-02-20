尋求支持 小內閣別狀況外
侯市長警界基層出身，歷經選戰洗禮更顯身段柔軟，深受藍綠議員讚許；相形之下，侯團隊部分新任局處長「目空一切、腰桿僵直」，拜訪議員就跟沾醬油一樣來去匆匆，業務一問三不知，不只民進黨不滿，就連同黨議員都看不下去。
新北市預算本該去年審完，因上屆議員認為預算都是下屆市府使用，尊重交給新議員審查。
侯友宜上任後首場議會質詢秀展現柔軟身段，令藍綠議員印象深刻、讚譽有加，外界本預估第一次臨時會，預算就能順利通過，但預算審查時，新局處首長完全狀況外，重大政策一問三不知，經常「雞同鴨講」。
不可否認，這次卡關的關鍵點在於議員建議款規則的更改，但首長的態度更加深議員的不滿。
新任局處長本來就應該拜訪議員尋求支持，但部分從中央、學界轉來服務的首長，還沉迷於過去的光榮中，拜訪議員來去匆匆，有「順道」來的，有留下一盒茶葉就跑了，難道拜訪議員如此可怕？
某局長因排定行程多，跟議員說話時不斷看手表，議員問到「上次拜託前局長的事有交接嗎？」局長俏皮回答「前局長說的還算數嗎？」種種脫序行為，令人不可思議。
接地氣不是口號，而是發自內心的信念，既到地方服務，就應揚棄過去象牙塔的光榮，否則即便有再多專業與理想都是枉然！
(中國時報)
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