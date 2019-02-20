大甲媽4月7日深夜10時起駕

2019年02月20日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

大甲媽祖今年起駕日期出爐！大甲鎮瀾宮於19日元宵節舉行起斗點燈、安太歲祈安典禮，由董事長顏清標擲筊，請示媽祖裁定今年9天8夜遶境的起駕日，第1次就獲得聖筊，今年將於4月7日（農曆3月3日）深夜10時零分起駕，並於16日回駕安座。

大甲鎮瀾宮依例在元宵節下午3時恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽於殿頂安座，隨即進行百人誦經祈福儀式，傍晚舉行媽祖賜福元神平安燈點燈典禮，晚間6時一到，顏清標率領全體董監事進行「筊筶」擲筊，台中市副市長陳子敬、立委顏寬恒、副議長顏莉敏也共同請示媽祖裁定日程，吸引眾多虔誠信徒圍觀。

「一筊就解決啦！」顏清標當場大聲宣布「媽祖讚、有庇佑，今年大甲媽4月7日起駕！」直呼第1筊就聖筊，由媽祖裁定己亥年遶境起駕日期及時間，隨即貼頭香、貳香、參香、贊香榜示。

對於以往都是11時起駕，今年卻是10時，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，這是媽祖裁示的，大甲媽每次都很體貼信徒，由於清明要祭祖，若起駕易造成塞車，所以要避開清明節，謝謝媽祖賜聖筊。

廟方也在第一時間公布遶境行程，4月7日深夜10時零分起駕，8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。

(中國時報)