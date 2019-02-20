考題涉汙辱總統 嘉中老師道歉
嘉義高中開學考的高二英文考題，遭爆疑似用「President Tsai-englishit」汙辱蔡英文總統，受到各方批評。嘉義高中校長劉永堂表示，未來校方對於各學科的命題會再加強審題機制，試題應避免涉及政治敏感議題與不當聯想之用詞，也對此事感到抱歉。蔡英文臉書則貼出「comment」例句使用方法。
嘉義高中15日的英文開學考試卷中第6題題目PresidentTsai englishit made some silly___in her speech.silly譯為愚蠢的，Tsai-englishit影射蔡英文總統，被學生認為有羞辱蔡英文的意味。該出題老師表示，自己沒有任何政治立場，僅想增加題目的生動程度，提高學生學習樂趣。
嘉義縣長也是嘉中校友的翁章梁表示，過去也有用時事命題引人爭議，該師用這種不常見的英文譯名方法命題，難免會引人揣測，並不妥當，時事入題是很好的，但要小心不要有過多立場。
嘉義高中回應指出，命題老師教學表現相當受到肯定、也相當有熱忱，該老師表示，對於此次命題舉例與情境設計引發社會議論，非他原先所想，對於造成的影響與情感上的傷害感到抱歉。校長劉永堂說，日後對各學科的命題會再加強審題機制，對於試題應避免涉及政治敏感議題與不當聯想之用詞。
蔡英文臉書昨下午貼出「comment」例句使用方法，並寫到，「台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。這樣大家都學會了嗎？」底下網友回應，「總統EQ真好」、「大器的總統」、「這種回應令人會心一笑」。
(中國時報)
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