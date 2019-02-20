老外體驗炸寒單 學會信任

2019年02月20日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我學會信任」，台東元宵節重頭戲炮炸寒單爺19日開炸，玄武堂舉辦外籍交換學生體驗營，有來自19個國家的200位交換學生參加，其中7名男學生體驗炮炸，德國籍張晏文被炸完後說他學會「信任」，另位澳洲遊客覺得不過癮，希望再炸1次，而且要「來真的」。

總計10多場炮炸肉身寒單昨天在台東市開炸，玄武堂舉辦外籍交換生體驗營已經邁入第8年，今年分別有來自巴西、法國、匈牙利、美國、德國、義大利、墨西哥等19個國家的200位交換學生參加。

7名體驗炮炸的男學生，赤裸上身，顯得細皮嫩肉，穿戴上肉身寒單的配備後，輪番站上神轎，在鞭炮、煙硝中仍不失威武。

周邊的外籍學生由在地炮手指導擲炮，有人一緊張，點了炮就放手，結果在自己腳邊炸開，嚇得哇哇叫。

雖然炮手未直接將鞭炮丟擲學生身上，但震耳欲聾的炮聲仍相當震撼，來自匈牙利的學生身體被炸了幾處傷口，他說，很過癮，不會怕。

德國交換學生張晏文說，被炸後的感想是：信任每個人，信任你自己的信仰，相信都會是好的，也要相信你自己。

另外，澳洲遊客第一次上轎，炮手未將鞭炮往他身上丟，他覺得不過癮，要求再來1次，而且「要玩真的」，炮手如他所願果然炸出幾個傷口，但他仍豎起大拇指說「OK」。

(中國時報)