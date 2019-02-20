偷挽蔥嫁好尪 婆媽害羞體驗
偷挽蔥、嫁好尪！台灣民間習俗相傳，單身男女在元宵節晚上到田裡偷蔥，就能獲得好姻緣，適逢元宵佳節，台北霞海城隍廟復刻趣味習俗，舉辦挽蔥、夜遊大稻埕活動，吸引大批民眾參與，活動也提供限量金豬小花燈，讓大小朋友體驗提燈夜遊的樂趣！
元宵賞月賞花燈不稀奇，台北霞海城隍廟19日舉辦「偷挽蔥、嫁好尪」活動，吸引逾百名民眾共襄盛舉，有婆婆媽媽害羞表示「太久沒看到這項習俗，純粹體驗一下啦！」另有猜燈謎、DIY豬年小提燈及夜遊活動，適逢最大滿月，活動宛如一場星光饗宴。
霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，「偷挽蔥、嫁好尪；跳菜股、娶好某」此習俗不限男女，每年都吸引逾百人參加，今年也與台北地下街合作，送出特製月老御守，盼幫助更多民眾祈求好姻緣，也傳承這項有趣的習俗。
吳孟寰表示，古人有提燈夜遊風氣，廟方今年也準備近千份豬年小提燈，規畫夜遊大稻埕導覽，結合習俗與在地觀光，讓民眾度過不一樣的元宵節。
廟方補充，元宵節是一年當中第一個月圓 ，是祈福的良辰吉時，參拜供品也有學問，紅棗代表早日找到好對象、枸杞則取顧好自己涵義，至於有對象的民眾可準備鮮花，祈求戀情早日開花結果，另外七夕、農曆8月15月老生日也都是參拜的好時辰。
(中國時報)
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