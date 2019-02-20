楊文科鼓勵說客語 化身小老師

2019年02月20日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

推廣客語不遺餘力！新竹縣政府19日舉辦主管會報，因應日前相關團體要求縣府增設客家事務局，縣長楊文科當場以客語開場，期望新竹縣多管齊下，提升客語使用率，使新竹縣成為名副其實的客家大縣。

新竹縣客家會理事長黃文彬與縣內多個客語促進團體，上周到縣府拜會，期望增加客語使用率，繼而提升客家認同度，楊文科19日在主管會報中，以客語開場，並要求一級主管盡量使用客語報告。

楊文科表示，希望各單位主管、副主管參加府內的會議及活動，盡可能說客語，民政處也指出，將鼓勵員工參加客語認證，人事處也規畫在縣府內開設「主管客語研習班」。

19日正逢元宵節，新豐鄉小博士幼兒園學童到縣府表演舞龍舞獅，也向楊文科拜年，楊文科立即落實客語教育，化身楊老師，教導學生使用客家話拜年，並使用客語說元宵節、花燈等，落實推廣客語。

新竹縣政府教育處指出，目前除了舉辦客語歌唱、演講、朗讀比賽外，也因應新課綱上路，將研議把客語融入校訂課程，22日將召集縣內國中、小校長舉辦相關說明會。

(中國時報)