台中監獄收容人 巧手奪燈王
台中監獄收容人的花燈作品「富貴呈祥」，在今年台灣燈會的全國花燈競賽，自200多件作品中脫穎而出，榮獲「燈王」殊榮。（陳淑芬翻攝）
台中監台中監獄收容人的花燈作品，在今年台灣燈會的全國花燈競賽大放異彩，「富貴呈祥」自200多件的作品中脫穎而出，榮獲「燈王」殊榮；「瀛華盛會」、「八戒」也獲優等。消息傳回，參與收容人欣喜不已地表示，創作辛勞終獲肯定。
台中監獄表示，台中監獄近年來的花燈作品頻頻獲獎肯定，今年台灣燈會的全國花燈競賽推出「富貴呈祥」、「瀛華盛會」及「八戒」花燈等3件作品參賽，都是出自曾深陷毒海的收容人之手，實屬難得。
台中監獄指出，台中監獄管理員蔡承宏接任工場，推動花燈製作任務，他與收容人都不是科班出身，也非專業花燈製作人員，群體集思廣益、腦力激盪，從製作發想、構圖設計、骨架結構、機關巧思及彩繪等創作歷程，歷經無數次討論、修改，創造出無限可能。
台中監獄說，「富貴呈祥」作品以孔雀開屏、振動的翎羽代表台灣燈會的所在地「屏東」；豔麗的牡丹、盛開的桃花象徵著南部農漁產的富庶豐收；翔龍守護的「龍珠」，代表今年「豬」年主題，創新以「鏤空」呈現，製作困難，呈現出精湛唯美的光效。
台中市觀光旅遊局為讓遊客感受新春氣氛，台中花博后里森林園區、后里馬場園區、豐原葫蘆墩園區的遊客中心，昨特舉辦「五彩元宵團團圓」活動，只要答對主持人出的謎題，就可領到象徵金、木、水、火、土5種顏色好運湯圓，吸引遊客熱烈參與。
(中國時報)
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