褒忠萬人吃飯擔 小英快閃獻祝福
蔡英文總統（前左五）19日參加雲林縣褒忠吃飯擔活動，立委蘇治芬（前左四）、雲林縣長張麗善（前右三）等地方藍綠政治人物同台。（許素惠攝）
蔡英文總統19日參加雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔活動，因要趕往屏東為台灣燈會啟燈而來不及喊「開動」便離去，讓信眾有些小失望，但仍祝大家平安健康順遂。在該宮主委章金樹「開動」令下，1萬4000公斤油飯、羊肉湯等飯擔菜秒殺告罄。
蔡英文表示，她已經是第4次參加雲林吃飯擔，這是台灣展現農村熱情的民俗活動，也是分享與團結的象徵，台灣面對多變的國際環境，大家更應團結才能立足國際，希望透過吃飯擔團結、分享福氣，五年王爺也會保佑國泰民安。蔡英文的到來，也讓雲林縣長張麗善、立委蘇治芬等藍綠政要難得同台。
19日清晨一場大雨造成吃飯擔場地處處積水泥濘，輪值的馬鳴村臨時變更場地，並一分為三，使得數萬人無法集中，章金樹等人齊喊「開動」，同時施放彩煙讓3處會場信眾都能得悉開動。
章金樹指出，五年千歲吃飯擔與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列台灣元宵節慶3大民俗活動，該宮今年申請登錄為國家無形文化資產，希望能順利通過，彰顯百年文化的輝煌。
此外，蔡英文總統為鼓勵偏鄉學童，19日下午2點許前往雲林縣麥寮鄉興華國小，與全校師生一起觀看影片《糖果工廠的祕密》，此片由師生共同創作，榮獲「韓國釜山國際兒童暨青少年影展」首獎。
蔡英文表示，興華國小全校僅45名學生，卻能善用有限的資源製作出國際級的影片，非常不容易，她將把影片放在自己的臉書上，讓更多人看到偏鄉師生的努力成果。
(中國時報)
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