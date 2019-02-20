迎男孫燈遶境 田中獨戶不錯過
屏東市海豐三山國王廟建廟268年，每逢元宵節皆會舉辦迎男孫燈活動，並由神轎在全區遶境，今年地方回報海豐地區添丁人數共有15人，相較去年少了5人，榮獲燈首殊榮的賴家開心地說，歡喜迎孫、也感謝神明青睞，這榮耀用錢也買不到。
廟方表示，迎男孫燈是廟裡傳統，距今延續200多年，只要是元宵節前生男丁的家戶，都要向廟方登記，並出燈掛在3個王爺神轎上，燈上寫下家族姓氏，以前男丁生的多，限定頭一胎添丁才能「出燈」，後來出生兒越來越少，近10年也不再設限。
由於每頂王爺神轎至少需掛滿10個燈，以今年為例，海豐地區共有15個男丁，不過王爺神轎共有3頂，依規定不足部分需由廟方把燈補足。
為鼓勵家戶多多添丁，早期民眾都會把白米奉獻給廟宇，廟方則是轉贈燈首作為獎勵，現在民眾多以添香油錢取代，廟方也與時俱進， 改以現金作為獎勵。燈首父親賴宥捷說，兒子在家中排行老二、上面還有1個姐姐，向廟方登記後獲悉是燈首，家人都非常開心。
信徒強調，整個迎男孫燈活動要從廟裡出發，原本都從村莊繞往外圍，但今年外環道啟用，神明指示「走新路」，要讓社區民眾走得平安；這2天預計走完社區每個家戶，就算田中央單獨一戶也不能錯過，這熱鬧陣將徹夜持續到天亮。
(中國時報)
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