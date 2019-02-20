北門行動藝展 個資外洩惹議
2019台北燈節展區旁，設置在三井倉庫旁的行動藝術展覽「你好，台北無界」邀請民眾寫下個人故事後，再將個人資料（姓名、地址、電話）投入旁邊的小袋子，但有民眾發現，主辦單位使用開放式布袋，任何人皆可隨意取得，引發個資外洩的爭議。
「你好，台北無界」號召讀者寫下專屬於台北車站的小故事，再將個人資料投遞至旁邊的小布袋，待下一位參與者回應後，主辦單位會統一寄回給原本的分享者，讓市民能互相交流台北故事，但小袋子為開放式設計，若有心人士隨手拾起，恐騷擾參與的民眾。
共創採集裝置展示策展人吳先生表示，為了避免從外部就可輕易取得資料，採用口徑較小的袋子縫製，除非用剪刀跟刀片破壞展示品，才有可能取出紙條，而且現場有監視器跟縮時攝影機，民眾無須太過擔心。
至於遭取出的個資紙條是否已全數回收？吳先生則表示，可能是有民眾投錯，才會導致個資外洩狀況，目前已經增加圖片說明。吳先生強調，留言部分都是匿名的，只有需要回信的人才需要填寫個資，策展單位也會加強操作說明指示，工作人員定期巡視裝置，回收資料以確保個資安全，並在展覽結束後，將民眾的回信寄回給故事分享者。
(中國時報)
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