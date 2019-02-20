中壢幼兒園六二分班 採非營利

2019年02月20日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府斥資4540萬元，拆除興建至今已42年的桃園市立中壢幼兒園六二分班園舍，重建完工後招收幼兒人數將能從60人增加到122人，活動空間也能大幅提升，19日開工預計今年12月就能竣工，最快明年9月1日開辦招生。

1973年落成的桃園市立中壢幼兒園六二分班園舍，僅有1層樓建築、地板面積315平方公尺面積，總招收60名幼兒，桃園市政府考量該園舍為加強磚造，且無建照、使用執照，加上軟硬體設備老舊，今年決議以拆除重建方式打造3層樓、地板面積1660平方公尺的新園舍，另有274平方公尺的戶外活動空間。

教育局表示，重建工程經費約4540萬元，預計今年12月竣工、明年9月1日開辦招生，屆時可招收122位幼生，分成3至5歲班3班、2歲班2班，是原本招收幼兒數的兩倍，重建完成後由市府以政府採購法，委託專業團隊以非營利幼兒園型態經營，場地則由中壢幼兒園管理。

桃園市長鄭文燦表示，非營利幼兒園經營方式較有彈性，下課時間可延長至晚上7點，寒暑假也能開園，適合有小孩的雙薪家庭，目前桃園公立與非營利幼兒園預計占幼兒園總數的4成，市府也在中央補助下持續推動新幼兒園設置計畫，現有16個幼兒園尚在動工或設計中，至2020年全市非營利幼兒園將達30園、40個據點，超過4000個名額。

鄭文燦也強調，市府今年8月起，將把非營利幼兒園的每月收費從5000元下降到3500元，108學年度將增加開辦公立及非營利幼兒園共57班1626個名額，費用趨近公幼，有效減輕年輕家庭的負擔。

(中國時報)