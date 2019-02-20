呷丁酒前夕 小英參拜紫南宮

2019年02月20日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

蔡英文總統19日到竹山鎮紫南宮參拜，並與民眾互道新年恭喜，氣氛熱絡；不過，當媒體詢問有關桃園市長鄭文燦說「年金改革失敗」問題時，她笑而不答，在與熱情民眾握手後，即登車離去。

蔡英文由總統府祕書長陳菊、國策顧問沈國榮、林明火田，立委林靜儀、蔡培慧及紫南宮主委莊秋安等陪同上香，祈求國泰民安，風調雨順。

紫南宮名列全台10大求財廟宇之首，每年元宵節翌日「呷丁酒」更是年度盛事，單日就有10多萬人湧進紫南宮「呷平安」，當天供應的國產土雞肉超過1萬公斤，廟埕周邊人聲鼎沸，車流塞到省道台3線！蔡英文提前在元宵節赴紫南宮參拜，避免維安勤務造成民眾不便。

昨在紫南宮廟埕還發生一段插曲，自稱是義消的林姓男子拿出1張寫著「金門司法已死」的紙張，抗議司法不公！但在大批維安人員戒護下，並未與蔡英文照面，隨即被警方強制帶離現場。

(中國時報)