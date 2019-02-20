宴請樁腳挨批 黃偉哲嗆莫名其妙
台南市議會國民黨團19日指摘市長黃偉哲利用新營官邸宴請地方樁腳，替民進黨提名的立委補選參選人郭國文輔選，嚴重違反行政中立。對此，黃偉哲回嗆「莫名其妙」，反問在官邸宴請友人有何不可？呼籲國民黨不要因為選情不好，為取勝就放出不實消息。郭國文昨偕立委李昆澤在新市掃街，強調自己會一步一腳印，勤走基層贏得勝選。
國民黨市議員蔡育輝、尤榮智、李鎮國、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、許至椿和盧崑福等人舉行「濫權綁樁在官邸記者會」指出，選民投訴1月16日黃偉哲的新營官邸前停滿黑頭車，賴清德、黃偉哲與重要樁腳及廠商，全力替郭國文輔選。國民黨團批評民進黨行政不中立，黃偉哲、郭國文和賴清德在立委補選的敏感時刻，在官邸邀請重要選舉樁腳和廠商，濫用行政資源，難道這不是期約賄選嗎？
黃偉哲認為，過去賴清德擔任市長時，曾在官邸宴請親朋好友，有些是有黨籍的，此一部分沒有動用公家資源，就算出錢，市長有特別費、相關業務費，宴請市長友人有何不可？國民黨請用同樣的標準，檢視國民黨過去的黨主席、總統、院長、部長。
黃偉哲還說，大家吃的是志工所炒的米粉、魚丸湯，何來綁樁、鋪張浪費、浪費公帑？黃偉哲更反指謝龍介日前舉辦的園遊會，請民眾吃東西還高喊當選，「裝睡的人搖不醒，硬拗的人說不聽」，令人遺憾。
(中國時報)
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