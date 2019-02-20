韓國瑜夜宿彌陀 體驗魚貨拍賣
為了傾聽漁民心聲，高雄市長韓國瑜18日夜宿彌陀區漁會，與漁會幹部、養殖漁戶茶敘，了解漁民問題，19日清晨5點半起床巡訪魚市場，親自體驗魚貨拍賣的過程，他表示，農漁民不怕吃苦，怕賣不到穩定的價格，強調多元訂單的重要性，因此市府將扮演領頭羊的角色全力搶訂單，減少中間的剝削，盡量讓養殖戶和消費者對接。
韓國瑜說，視察完魚市場讓他有「不經一事、不長一智」的感受，彌陀區漁會是一個較小規模的漁港，捕獲量有多種類，有6至8位拍賣員，所有漁民捕撈後基於信任漁會，百分之百收集拍賣，使得拍賣相當順利，彌陀漁會這方面做得非常好，魚類種類相當多，漁民期待未來港口能夠擴大，市府也將衡量思考這項拓建計畫。
韓國瑜表示，只要有穩定的價格與訂單，農漁民都不怕吃苦，因此東西賣的出去非常重要，市府會更努力來幫農、漁民找貨源出路。
韓國瑜說，海洋局未來要以大數據分析，哪一種魚類量產太大時必須踩煞車，另要設立一個交易平台，讓農漁類加工產品使得更多人透過這個平台來了解高雄農、漁會產品，也可以利用這個平台來直接下訂單，協助農、漁民找出路。
(中國時報)
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