花蓮林管處 再現伐木風光

2019年02月20日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

再現40年前伐木風光！花蓮林區管理處著手計畫太魯閣林場嵐山工作站修復，第一期工程預計斥資21億，喚醒沉睡30多年的嵐山木材運輸路線，林管處副處長李政賢指出，第一階段修復包括索道、鐵道及部分建物，總長逾2公里，預計8月完成評估。

花蓮林田山索道、哈崙索道及嵐山索道是花蓮林業重要歷史建設，其中嵐山是最晚開發，索道機具、器材在當時都是最先進的，共有鐵路、索道各3段，最高海拔到2000公尺，經歷日本政府2年開發，由國民政府接手經營30年，協助運送紅檜、扁柏兩大林木下山，直到1986年停止伐木，進行造林、修復作業，索道、鐵道在1989年正式停駛至今。

秀林鄉長王玫瑰指出，嵐山工作站乘載當地居民很多回憶，居民們都很想念當時榮景，在不危害環境的前提下，對索道、鐵道重整樂見其成，也期望林管處不論在設計、施工到未來營運部分，都能與民眾充分溝通與結合。環境團體則要求，環境評估及財務可行性都應納入評估。

(中國時報)