毒蟲輕生亡 4同夥棄屍被判刑

2019年02月20日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

有精神疾病的陳姓毒蟲，在販毒的鄭男家中服大量安非他命，並用電線纏繞頸部自殺，鄭男怕房子會跌價，夥同郭姓和劉姓毒蟲將死者載到竹北市新月沙灣公廁棄屍，曾姓毒蟲則協助湮滅證據，新竹地院依共同棄屍等罪將4人判刑。

陳姓毒蟲因和女友分手，並被某遊場指證涉侵佔櫃台16萬餘元，心情低落，2016年2月9日晚上回到寄住的鄭男家，在一樓客廳沙發上自殺。

鄭男凌晨回家發現，擔心房價暴跌及同住親屬恐慌，連絡同是藥圈的郭姓和劉姓毒蟲，共同將死者載到新月沙灘公廁內棄屍。

鄭男請曾姓毒蟲協助煙滅3人棄屍的證據，將死者生前所穿衣服丟到舊衣回收桶，返回現場將死者生前使用手機，丟在新月沙灘平台處，並呈現死者是在公廁內自殺的假象。

彭姓民眾當天傍晚拾獲死者手機，警方搜證發現死者被可疑車輛載到現場棄屍，報請檢方核發拘票，將鄭男等4名毒蟲拘提到案，並查獲安毒。

鄭男等4人坦承犯行，法官以鄭男犯藏匿犯人、共同遺棄屍體及為禁藥而轉讓等罪，判處有期徒刑1年5個月，郭男和劉男共同遺棄屍體，處有期徒刑9個月和8個月，曾男湮滅證據和禁藥轉讓，處有期刑徒6個月。

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(中國時報)