香草葉拓燈籠 夜遊廣興國小

2019年02月20日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

提燈籠就是要夜遊啊！彰化縣二林鎮廣興國小慶元宵，老師們利用「香草課程」指導學生創意製作應景的「薰衣草奶茶湯圓」與「香草葉拓提燈」，18日晚上更規畫夜遊活動，21名孩子提著燈籠在關上燈光的校園尋寶，盡情體驗元宵暝的美妙。

校長吳寶嘉說，廣興國小發展「香草課程」聞名，曾贏得特優級「全國百大特色學校」及「教育部偏鄉特色學校」殊榮。元宵節前夕，老師們更結合「香草」與傳統節慶的教育，對孩子來說，是1堂創意的學習。

策畫這次活動的老師楊明貴說，香草葉拓視覺藝術課程，原本就是廣興課程的一部分，元宵節前夕，希望結合節慶教育，讓孩子可運用葉拓彩繪燈籠，不僅應景，還可作為粧點學校的裝置藝術。

園藝老師黃崢瑋利用學校閒置屋頂和畸零地，種植薄荷、香蜂草、迷迭香和薰衣草，並讓孩子學習應用泡製各種香草茶品。今年他發揮巧思，帶著學生開發創意又應景的「廣興牌」薰衣草奶茶湯圓。

「香草葉拓燈籠」是傳統與創意的新結合，小朋友剛開始都以為葉拓燈籠只是好看而已，沒想到，楊明貴、黃崢瑋、江雋元與黃俊宏等老師是為了讓孩子一圓提燈夜遊夢，特別設計夜間尋寶活動，小朋友們提著燈籠在校園裡摸黑巡禮尋寶，覺得新鮮又刺激。

(中國時報)