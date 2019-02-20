奉天宮元宵遶境 10萬人逗鬧熱

2019年02月20日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

已有400年歷史的嘉義縣新港奉天宮，19日上午舉行元宵遶境起駕儀式，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標等人一同點響起馬炮，特別的是由日本飛驒市古川副市長湯之下明宏帶領的團隊也在開台媽祖起駕前吟唱《若松樣》（慶祝歌），讓百年歷史的元宵遶境祭典多了「國際」的味道。

元宵遶境19日上午由翁章梁等人點燃起馬炮、上奏疏文後，將聖駕迎請入轎後，出廟遶境，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港大街小巷，相當熱鬧。

日本飛驒市湯之下明宏副市長率團從日本遠道而來新港參與奉天宮開台媽祖元宵遶境。開台媽祖起駕前吟唱的《若松樣》（慶祝歌），是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產，在飛驒「古川祭」起太鼓時吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。

何達煌指出，平日媽祖正尊都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟遶境，元宵媽祖遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，2013年11月新港鄉民代表會決議通過元宵節為地方文化日，新港奉天宮開台媽祖入廟安座大典也將於晚上舉行。除了來自日本的貴賓以外，還有來自台灣各地的友宮，吸引近10萬人參與此次盛會。

(中國時報)