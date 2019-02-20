奉天宮元宵遶境 10萬人逗鬧熱
已有400年歷史的嘉義縣新港奉天宮，19日上午舉行元宵遶境起駕儀式，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標等人一同點響起馬炮，特別的是由日本飛驒市古川副市長湯之下明宏帶領的團隊也在開台媽祖起駕前吟唱《若松樣》（慶祝歌），讓百年歷史的元宵遶境祭典多了「國際」的味道。
元宵遶境19日上午由翁章梁等人點燃起馬炮、上奏疏文後，將聖駕迎請入轎後，出廟遶境，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港大街小巷，相當熱鬧。
日本飛驒市湯之下明宏副市長率團從日本遠道而來新港參與奉天宮開台媽祖元宵遶境。開台媽祖起駕前吟唱的《若松樣》（慶祝歌），是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產，在飛驒「古川祭」起太鼓時吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。
何達煌指出，平日媽祖正尊都供奉在廟裡，只有元宵節才迎請出廟遶境，元宵媽祖遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，2013年11月新港鄉民代表會決議通過元宵節為地方文化日，新港奉天宮開台媽祖入廟安座大典也將於晚上舉行。除了來自日本的貴賓以外，還有來自台灣各地的友宮，吸引近10萬人參與此次盛會。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。