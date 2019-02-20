韓累壞 王金平盼保重多休息

2019年02月20日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜行程滿檔，傳出身體累到一連2天取消部分行程，立法院前院長王金平建議韓國瑜要為高雄、為國家保重，韓未來要做的事情很多，適度的休息對韓而言，在職務上的發揮會有幫助；韓國瑜的女兒韓冰說，很多人要市長照顧好身體，她一定會轉達，逼他早一點上床睡覺。

王金平昨到高雄市鼓山代天宮參拜並發送小紅包，被媒體問到韓國瑜累壞之事時表示，韓國瑜太累了，行程太多，付出的心力超過身體負荷，韓要保重，為高雄、為國家保重，他未來要做的事情很多，適度的休息對韓而言，在職務上的發揮會有幫助。

王金平表示，韓國瑜用心疼惜民眾，所以民眾對韓拜託請求，或希望見到他，要他參加什麼活動，他捨不得讓人家失望，所以就盡力符合人家的要求，難免會體力透支，希望大家如果不是必要的，就不要去叼擾韓，讓韓有更多的精力來處理市政。

韓國瑜取消的發紅包行程由女兒韓冰出席，現場仍是擠滿排隊人潮；韓冰表示，可能剛上任且都很晚睡，父親很執著希望可以把每一件事情，每一個人的期望都達到，很多東西只要人家開口，父親都願意做，可能沒有考慮到時間分配、體力問題，這是父親要再調整。

對於有民眾希望韓國瑜選總統，韓冰說，高雄市長專心把市政做好，講其他東西都是不負責任，全家人的想法很一致，專心把高雄市政做好，選前很多人支持，這是大家的一分期待。

(中國時報)