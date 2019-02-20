鬱金香花海 士林官邸爭豔

2019年02月20日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北花系列繼上周陽明山花季開幕，鬱金香花展也緊接於21日起在士林官邸展出，近20種繽紛花色、花形鬱金香，搭配荷蘭風車、木鞋等裝置藝術，今年還首度展出日本礪波市的鬱金香，可以一次欣賞到台、日、荷鬱金香色彩鮮豔的花海，適合228連假全家大小一起賞花。

北市府每個季節都有對應的花季、花展，打造台北花系列，讓台北全年都有與花相關活動，近年來陸續推出樂活夜櫻季、士林官邸鬱金香展等，希望讓國內外遊客都可以到台北賞花，行銷城市美學。

邁入第2年的鬱金香展，展出數量較去年多出2倍，從近3萬株增加到近7萬株，尤其是日本礪波市鬱金香首度參展，並搭配荷蘭風車、木鞋、巴黎鐵塔等造型物互相映襯，讓盛開的鬱金香呈現出不同的風貌。

北市府副市長彭振聲表示，鬱金香展是花系列中第3檔，市府每年種植大量植栽除提供市民休閒活動，也讓民眾從中認識球根花卉的美麗，去年因活動期間正逢春節，人潮達到50萬人次，今年以40萬人目標，希望能帶動周邊1億元商機。

士林官邸鬱金香展展期從2月21日至3月3日，活動期間只要在「士林官邸旅客」臉書粉絲團置頂文章留言，並上與傳鬱金香展合照可以參加抽獎，有機會獲得台北官邸飯店平日住宿券、台北士林萬麗酒店士林廚房平日雙人自助午餐券等好禮，周邊指定店家消費還享有優惠好康。

(中國時報)