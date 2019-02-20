壯年染流感老小中鏢 快接種疫苗
桃園市衛生局19日舉辦「流感疫苗接種衛生所及合約醫療院所獎勵計畫頒獎典禮」，共72家醫療院所獲獎。衛生局表示，春節期間雖然民眾紛紛出遊，因天氣溫暖，流感疫情不高，但春節結束後，流感看診人數增加約4成。
衛生局表示，桃園市配合接種流感疫苗的醫療院所有200多家，其中72家醫療院所獲獎。衛生局補充，桃園市1年有51萬劑疫苗提供符合資格如65歲以上長者或幼童等民眾免費接種，以桃園人口計算，有2成民眾受惠，達到群體免疫的效果，可有效避免群眾感染。
國軍桃園總醫院急診室主任崔以威表示，接種疫苗最難的是讓民眾認知疫苗的重要性。舉例來說，身體健康的民眾，就會覺得不常生病，或者生病後很快痊癒，卻忽略自己可能傳染給家人。自己就曾遇過年輕民眾因流感就醫後，隔沒幾天就帶著全家老小再度就醫的案例。
衛生局補充，流感、類流感急診就診人次在春節前一周達到高峰，有1萬1027人就診，但春節當周氣溫偏高，下降至4937人。連假後，又因為民眾群聚上班、上課關係，有8546人就診。衛生局說，雖然氣溫逐漸升高，但民眾還是要秉持自我健康管理，避免傳染他人。
(中國時報)
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