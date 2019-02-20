錢母大團圓 福德祠發召集令
很多廟宇時興發放錢母給民眾，成為搶手的發財吉祥物，台中市西屯區惠來里福德祠，從12年前的鼠年開始發放錢母，裡面有20元，台語諧音「入財庫」，今年豬年剛好12年一輪，土地公廟特別發出召集令，信徒若收集12年來的錢母，廟方將會提供獎勵回饋。
有300年歷史的惠來里福德祠，坐落7期黃金地段，外傳為「田螺穴」，是台中市赫赫有名的「烘爐地」，更被稱聚寶盆，護佑地方、香火鼎盛。
惠來里長廖慶麟表示，福德祠從12年前的鼠年開始發放錢母，每年3000枚，很多信徒過年都會來領錢母，首次發行的錢母有20元，取台語諧音「入財庫」好兆頭，經12年不間斷，收集一輪的12枚錢母，堪稱是土地公超級粉絲。
7期現在是台中繁榮精華區，但還未重畫開發時全是農田，財務委員何錫宗說，惠來里福德祠就像1個「田螺穴」，基地較低，但雨下再大也不會淹水，水勢快速排出，且夏天再怎麼熱，氣流通暢。
惠來里為台中市政府和議會所在地，還有很多百貨商圈，何錫宗表示，過年時來拜拜的民眾，為了插一柱香，排隊排到大馬路，這座傳統福德祠與豪宅林立的環境並沒有違和感，因有綠意盎然的老榕樹，好像1座綠化大公園。
(中國時報)
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