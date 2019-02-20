巨無霸甘藷 快比人頭大

2019年02月20日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市新化區甘藷目前開始進入採收期，新化區農會產銷班班長陳坤旺今年種出2顆「巨無霸」甘藷，單單1顆就接近3公斤重，幾乎和人頭一樣大；而且造型奇特，民眾都驚嘆不已，也讓陳坤旺決定將2顆甘藷收藏作為紀念。

新化為台南市甘藷重要產地之一，甘藷種植總面積約170公頃，以台農57號為大宗，每年中秋節後9月下旬開始播種，隔年的2月到6月進入採收期。

陳坤旺從農20多年，在新化區擁有超過10公頃土地種甘藷，近日陳坤旺下田採收甘藷時發現，有2顆甘藷特別巨大，帶回家拿起磅秤一量，分別為2.1公斤和2.8公斤，外型看起來快要比成人的頭還大顆，堪稱「巨無霸」級甘藷。「種甘藷這麼多年，從來沒看過這麼大的甘藷！」

新化區農會總幹事陳榮賢表示，市面甘藷平均1台斤賣9元，品質較好的可賣到12元，預期今年產量比去年成長1至2成左右。

(中國時報)