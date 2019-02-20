衛武營閱讀窩啟用
高雄市長韓國瑜定期推薦「每月好書」，鼓勵市民閱讀，衛武營國家藝術文化中心跟進響應，與台灣福興文教基金會合作，在3樓樹冠大廳規畫「閱讀窩」），3月起更將舉辦各種閱讀推廣活動，帶民眾透過「閱讀、旅遊、看表演」發現世界。
衛武營是以「眾人的藝術中心」為目標打造藝文環境，19日與台灣福興文教基金會共同啟用「閱讀窩」，挑選優質書籍供民眾自由閱讀，基金會去年底捐贈200本選書，之後每年將再捐150本，預計5年800本。
此外，閱讀窩選書計畫擬邀衛武營合作的音樂家、表演工作者分享私藏書單，讓民眾跟著名家腳步一起走入書香世界，且3月起閱讀窩將定期舉辦閱讀推廣，包括適合親子共讀的「繪本說故事」、藝術工作者分享人生體驗的「閱讀窩聊聊」。
台灣福興文教基金會執行長林宜錚說，人人都需要閱讀，而不只是為了考試、工作，她認為親子共讀是幸福，獨自閱讀是靜心療癒，期待閱讀窩啟用後，提供民眾一個可以窩著享受心靈滋養的好所在。
衛武營藝術總監簡文彬表示，今年元月《紐約時報》報導，將衛武營形容成「高雄的文化客廳」，因此希望民眾除了來看節目、欣賞建築、散步外，也能參加衛武營為大家精心規畫、一系列學習與推廣活動。
(中國時報)
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