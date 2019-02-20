花蓮汙水下水道 噁變餿水道
為防疫非洲豬瘟，花蓮縣上月20日宣布全面禁止廚餘養豬，不過政策上路以來，引起諸多民怨和亂象。春節過後，花蓮站前汙水下水道被發現「爆管」堵塞，流出惡臭餿水，市公所掀開孔蓋發現竟積滿廚餘，呼籲民眾勿亂倒廚餘，也會加強稽查開罰。
一掀蓋 浮出滿滿廚餘
花蓮市春節期間遊客破10萬人，餐飲業林立的國聯五路與三路口的汙水下水道孔蓋，近來被民眾發現不斷有汙水溢出，花蓮市長魏嘉賢會同縣府建設處打開人孔蓋，滿滿廚餘立即浮了上來，發現蓋內積滿餿水，導致下水道管線受阻，排放汙水功能無法運作。
建設處下水道科長鄭慶龍看完只能無奈請，「希望市公所加強宣導！」讓公所人員也相當苦惱，因為過去汛期前通常為落葉阻塞，這麼多廚餘還是「頭一遭。」附近餐飲業者也不滿政策造成豬戶不收廚餘，使業者清運成本增加，不斷向藍綠議員陳情，憂心造成濫倒亂象。
清潔隊 可收事業廚餘
魏嘉賢表示，濫倒的廚餘究竟是餐廳小吃店所為，或是一般民眾行為，還需要進一步了解，但有必要向餐飲頭家們說明，雖然養豬戶不再免費收廚餘，但是清潔隊可收受包括小吃業者共16公斤內的事業廚餘，若數量龐大依法要付費交由清運廢棄物業者處理。
魏嘉賢提醒，偷倒廚餘行為會造成管線皂化堵塞，市公所也會加強稽查並且向民眾宣導「廚餘回收三部曲」；若是亂倒廚餘被查獲，將可依廢棄物清理法，開罰1200元至6000元，且可連續處罰，希望花蓮鄉親能夠全力配合，不要跟自己的荷包過不去。
(中國時報)
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