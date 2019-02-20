洋人跳水淨港 美食大家嘗

2019年02月20日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

淨港活動中，最年輕的參加者7歲張紘語（右）和最年長的參加者78歲林茂宏（左），和民政局長柯慶忠合影。（陳俊雄翻攝）

北台灣元宵節最有特色的宗教慶典「新北神明淨港文化祭」，19日上午在野柳保安宮前舉辦，今年不僅吸引俄羅斯等7個國家旅台人士加入跳水淨港行列，市府也提供千份的萬里隱藏版「黃金白帶魚料理」讓民眾免費品嘗，現場一片歡樂。

7歲和78歲泳者真勇

「野柳神明淨港」是新北市重要的文化資產，獨一無二的「水裡來，火裡去」祈福儀式，每年名額都迅速秒殺，今年更吸引了俄羅斯、巴拉圭、荷蘭、比利時等7個國家的旅台人士前來體驗，成為國際宗教文化盛會。

在眾人簇擁「進喔！發喔！」的鼓舞聲浪下，參加跳港的民眾們扛起神轎，不畏海水低溫躍入港內，再奮力游到對岸，其中最年輕的參加者是7歲的張紘語，最年長的則是78歲的林茂宏，2人為了迎接躍入跳港考驗，都會固定游泳訓練體能。

俄羅斯女子Yulia表示，去年她就有意參加跳港但未如願，為此她特別訂出減重目標，並在減重30公斤後順利參加，昨天她不僅展現健身成果，更帶著朋友一起跳港。

萬里隱藏美食上桌

民政局長柯慶忠表示，今年神明淨港除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」和「神明過火」等傳統宗教儀式，還商請福華飯店五星級主廚古來文及在地媽媽攜手合作，推出千份的萬里隱藏版美食「黃金白帶魚芋頭米粉」、「破布子蒸白帶魚」等免費料理，更請來叫賣哥限量叫賣2百條肥美白帶魚，要讓民眾體驗隱藏版美食。

民政局指出，參加神明淨港文化祭活動攝影比賽的民眾，請盡速將作品寄至指定收件地點，前三名分別可獲得1萬元、8千元及6千元獎金。比賽辦法詳見民政局官網。

(中國時報)