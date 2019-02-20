全台最大媽祖 光雕秀傳奇
桃園市政府青年事務局下桃園新明基地新創團隊，今年與大甲鎮瀾宮授權的媽祖光影展合作，透過360度光雕打造全台最大3.23公尺的媽祖金身，並以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境走廊，呈現全台各地陣頭遶境文化。
見陣頭遶境文化
青年事務局2018年7月成立的新明創業基地，至今已扶植超過15組進駐團隊，今年3月搭上大甲媽祖九天八夜盛大遶境進香活動，在大甲鎮瀾宮授權的媽祖光影展同意下，與基地輔導的思爾克影像設計公司合作，16日起至4月27日在台北市南港區玉成新創中心舉辦「媽祖光影」數位光影展。
思爾克影像負責人張家豪表示，這場光影展斥資千萬，透過360度光雕打造全台最大3.23公尺的媽祖金身，並以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境走廊，透過融合傳統媽祖信仰、傳統建築、陣頭文化，帶來全新的視覺饗宴。
360度環形投影
展覽現場規畫5大展館，亮點包括寬12公尺巨幅螢幕呈現的媽祖故事動畫，以及利用20部設備，投影製作出全台最大、長60公尺、高3公尺的360度無縫拼接環形投影，以及全台最大型玻璃立體投影的光雕媽祖金身，讓信眾透過空間光影投射技術，體會逼真、立體的媽祖繞境氛圍。
(中國時報)
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