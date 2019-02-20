南投水上燈會 垃圾汙水殺風景

2019年02月20日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投燈會埔里燈區沿著杷城排洪道舉辦水上燈會，吸引觀光客來賞燈，但沒有公德心的民眾卻亂丟垃圾，還有工廠排放汙水，讓美景大打折扣！埔里鎮公所指出，燈會開幕二周以來，河川生態保育協會志工已6度辛苦淨溪，沿途並設垃圾桶，仍無法遏止亂丟垃圾，實在殺風景！

要求業者啟動緊急應變

埔里燈區主場為杷城排洪道及中興大學演習林，埔里各大團體、寺廟、社區與觀光旅遊業者製作花燈，透過流水倒影打造水域遊憩環境，南投縣府也招商，開放攤販進駐，盼遊客來到埔里燈區吃喝玩樂一次滿足。

但燈會舉辦期間，杷城排洪道水域、岸邊還是不時出現整包垃圾，甚至還有鄰近工廠排放汙水，造成原本潔淨的溪水變成紅褐色，環保局稽查人員雖到場依《水汙染防治法》告發，並要求業者立即啟動緊急應變措施，但溪流還是不時出現垃圾。

志工穿青蛙裝忙撿垃圾

埔里鎮公所清潔隊指出，為提供最佳賞燈環境，埔里鎮河川生態保育協會在燈會開幕前，即動員大批志工淨溪，志工穿「青蛙裝」，忍受寒冷冬日，在水上燈區撿拾垃圾，將漂浮水面的塑膠袋、瓶罐撈起後，再將成袋垃圾抬上岸，十分辛苦。

但還是有缺乏公德心的民眾隨手將垃圾丟進排洪道，公所也頻頻接獲投訴。埔里鎮長廖志城表示，河川保育協會志工犧牲假期，已經6度淨溪，南安路燈會沿線相距不到100公尺就設置垃圾及資源回收桶，現場有志工協助民眾做分類，但還是難以遏止垃圾在溪流浮現，盼大家發揮公德心，共同維護生活環境。

(中國時報)