漁光島藝術節 秋茂園活過來
2年前漁光島藝術節讓外界一窺漁光島遺世獨立之美，打響名號，2019漁光島藝術節即將登場，活動開跑前舉辦「台南海濱秋茂園老照片徵件」，徵求鄉親珍藏的秋茂園照片，屆時將製成「回憶成山」作品，在藝術節期間展出，以重塑樂園為出發點，共築漁光島集體記憶。
藝術節叫好又叫座
漁光島位於府城安平港南側，原名三鯤鯓，茂密的防風林自然景觀在都市實屬難得，月牙灣更被評為全台最美麗的沙灘之一，然而，隨著海岸線滿布大型舊港廢棄物，民眾漸感難以親近，趨於沒落。台南市政府花2年還原生態環境，2017年首辦漁光島藝術節，透過藝術裝置讓各界看見漁光之美，活動湧入10萬人次。
延續首屆漁光島藝術節叫好叫座，2019年漁光島藝術節將於3月30日登場，著眼於漁光島昔日是4、5年級生不可或缺的青春記憶，尤其，秋茂園的八仙、西遊記、十二生肖、母子像、牧童騎牛等雕像，更是不少台南人童年遠足必遊景點，隨著這些景物俱已拆除，只剩回憶。
老照片徵件今起跑
因此，今年漁光島藝術節從「樂園回憶」出發，以「海島新樂園」為主軸，結合兒時的回憶與地景及對樂園的想像，探討漁光島過去、現在及未來。
為喚起鄉親們對漁光島的回憶，「台南海濱秋茂園老照片徵件」即日起至3月10日，只要將任何與秋茂園有關的生活、地景遊樂設施、節慶與風景文物等老照片翻攝貼至臉書「2019漁光島藝術節」，即完成報名，入選作品將可獲500元獎金，也將輸出老照片的景作裝置藝術，人景同框，民眾藉此重溫兒時的回憶。
(中國時報)
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